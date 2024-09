Autogiro in provincia di Ragusa: la polizia di Stato ha partecipato con la mitica Alfa Romeo 2000 sprint del 1961

Dal 6 all’8 settembre si è svolta la XXVII edizione dell’Autogiro della Provincia di Ragusa, un evento organizzato dal Veteran Car Club di Ragusa che ha visto la partecipazione di numerose auto storiche. Tra queste, l’Alfa Romeo 2000 Sprint del 1961 della Polizia di Stato, condotta da un equipaggio della Questura di Ragusa, ha suscitato particolare interesse. L’auto, prodotta in soli 700 esemplari tra il 1960 e il 1962, rappresenta un pezzo di storia automobilistica italiana, particolarmente apprezzata per le sue prestazioni, che includevano un motore a 4 cilindri in linea da 1975 cc, capace di erogare 115 cavalli, cambio a 5 marce e alzacristalli elettrici, caratteristiche che negli anni Sessanta la rendevano un vero e proprio bolide.

Durante l’evento, l’Alfa Romeo 2000 Sprint ha sfilato insieme ad altre vetture d’epoca lungo un percorso che ha attraversato i comuni di Ragusa Ibla, Marina di Ragusa, Chiaramonte Gulfi e Scoglitti. L’iniziativa ha riscosso un grande successo, attirando appassionati di auto storiche e famiglie, con i bambini particolarmente affascinati dal veicolo della Polizia, che ha fatto rivivere ai più anziani i tempi in cui quest’auto era in servizio.

L’evento si è concluso con la consegna di un riconoscimento al Vicario del Questore della Provincia di Ragusa, conferito dal presidente dell’Associazione organizzatrice.

