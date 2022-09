Autobus parcheggiato alla circonvallazione di Ibla. I vigili del fuoco non possono passare

Un autobus parcheggiato alla circonvallazione di via Ottaviano, a Ragusa Ibla. E i vigili del fuoco impossibilitati a passare. E’ una foto che è circolata in queste ore sui social e che pone una questione: evidentemente la carreggiata della circonvallazione di via Ottaviano è troppo stretta per permettere il parcheggio, soprattutto degli autobus, e garantire contemporaneamente la sicurezza.

E’ quanto rileva anche il Comibleo, il comitato spontaneo dei residenti di Ibla.

“Per fortuna questa volta non è accaduto niente di irreparabile e il ritardo non ha causato danni. Però, è chiaro che non possiamo affidarci ogni volta alla fortuna e che sia necessaria una migliore regolamentazione di tutto il tragitto che fa riferimento alla circonvallazione.



Siamo convinti che ci sia qualcosa da rivedere. Troppi episodi si sono verificati che meritano di essere presi in considerazione e che ci convincono sul fatto che la scelta effettuata non va bene. Non entriamo in polemica con l’Amministrazione, a maggior ragione dopo la convocazione effettuata nei nostri confronti, però auspichiamo che su questo versante ci possa essere maggiore ragionevolezza nell’individuare quegli spunti che si rendono necessari per arrivare il prima possibile al dunque che, per quanto ci riguarda, significa una transitabilità adeguata dell’intera circonvallazione”.