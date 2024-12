Auto in fiamme al parcheggio del Decathlon di Ragusa: paura tra i presenti

Momenti di tensione si sono vissuti ieri, sabato 21 dicembre, dopo le 15, nel parcheggio del Decathlon di Ragusa. Una Kia Sorento diesel ha improvvisamente preso fuoco, generando forte apprensione tra i presenti. Le fiamme, propagatesi rapidamente, hanno minacciato i veicoli vicini, creando il rischio di un incendio più esteso.

La prontezza dei Vigili del Fuoco è stata decisiva per riportare la situazione sotto controllo. Intervenuti tempestivamente, hanno messo in sicurezza l’area e spento il rogo, evitando ulteriori danni e possibili conseguenze più gravi.

La scena è stata immortalata dal fotografo di strada Pino Lazzara, che ha gentilmente concesso l’uso della sua foto per documentare l’accaduto. La sua immagine testimonia i concitati momenti dell’incendio, un episodio che fortunatamente non ha registrato feriti.

Resta ancora da chiarire la causa dell’incendio, che potrebbe essere attribuita a un guasto tecnico del veicolo.



