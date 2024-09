Auto finisce fuori strada. Incidente autonomo sulla Modica-mare

Due le donne rimaste ferite. Le loro condizioni non sono gravi. Ad estrarre dall’abitacolo i corpi delle due donne sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Modica. Sono stati loro ad intervenire nell’incidente che si è verificato sulla provinciale che da Modica porta verso il litorale costiero.

Soccorse le due donne

E’ stato un incidente autonomo. Non si conoscono le cause che hanno provocato il ribaltamento dell’auto, una Renault Captur che è finita, superando il muro di cinta della carreggiata, su un terreno incolto. Le due donne, che viaggiavano insieme a bordo dell’auto, sono state soccorse dopo essere state estratte dall’abitato dall’equipe del 118 per essere trasportare al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. La dinamica dell’incidente è in fase di elaborazione dopo i rilievi eseguiti sul posto.

