Auguri al cinema Lumiere: 20 anni a Ragusa. Ecco come sono trascorsi

Il cinema Lumiere compie 20 anni. Tanto è il tempo trascorso da quando è stato inaugurato il 18 gennaio del 2004 con la rassegna “Girando le pagine”, ideata e diretta da Sebastiano Gesù, storico del cinema, recentemente scomparso. Presenti all’inaugurazione i registi: Emidio Greco, Pasquale Scimeca, Nello Correale, Francesco Maselli, Alberto Rondalli; le attrici Donatella Finocchiaro, Tiziana Lodato.

Nel corso degli anni il Lumière ha ospitato la rassegna “Andate e Ritorni, Cinema e migranti”, diverse edizioni del “Costa iblea Film festival”, diretto da Vito Zagarrio, che ha visto a Ragusa personaggi che hanno fatto la storia del cinema italiano, come Ettore Scola, Dario Argento, Liliana Cavani, Gianni Amelio, Emanuele Crialese e ha promosso mostre di pittura a cura del gallerista Salvatore Schembari, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti di musica classica e jazz.



Hanno, inoltre, calcato il palco del cinema artisti del calibro di Franco Battiato, Luca Zingaretti, Sabina Guzzanti, Veronica Pivetti, Michele Riondino e altri attori e registi che hanno reso la struttura uno dei poli dell’offerta culturale della città di Ragusa.

La programmazione cinematografica della sala (che aderisce alla FICE- Federazione italiana cinema d’essai) ha sempre privilegiato la qualità attraverso la proposta di proiezioni di film di autori italiani e stranieri e di opere prime, tra le quali alcune espressioni di artisti, registi e produttori locali, per tutti ricordiamo Carlotta Schininà che ha presentato il documentario su Sandro Pertini, prodotto da Anele. Nei locali del cinema è stata data voce anche a richieste di spazi per prestigiosi incontri di vario tipo.

Numerosi anche gli eventi organizzati da associazioni del territorio, tra cui la Logos che ha invitato a parlare importanti e quotati esponenti del mondo della cultura, della politica, del giornalismo, della filosofia, della psicologia e della scienza, come Massimo Recalcati, Antonio De Masi, Piergiorgio Odifreddi, Umberto Galimberti, Paolo Crepet e altri.

La direzione del Lumière ha organizzato il cineforum “I mercoledi da leoni” e da diversi anni collabora con il cineclub Fitzcarraldo per l’ormai consueta rassegna di cinema d’essai “Appuntamento al buio”. Felice anche la sinergia con l’ufficio diocesano per la cultura per la realizzazione di rassegne cinematografiche.

Tanti gli amici da ringraziare, tra tutti il prof. Giuseppe Traina dell’Università di Catania, il professor Giuseppe Pitrolo, il dott. Carmelo Arezzo della Fondazione Zipelli e Raffaella Spadola, presidente del Fitzcarraldo cineclub, la fotografa Franca Schininà, il location manager Pasquale Spadola, il regista, prof. Vito Zagarrio; infine un doveroso e sentito ringraziamento alla professoressa Tullia Giardina prematuramente scomparsa.



La direzione e lo staff ringraziano gli affezionati cinefili che hanno permesso con la loro costante frequenza e il loro costruttivo sostegno di poter offrire alla città un cinema di qualità nell’unica sala rimasta nel centro storico di Ragusa.

Purtroppo giovedì 18 gennaio non sarà possibile festeggiare, ma è in preparazione, in primavera, una festa per i vent’anni del cinema con interventi vari di amici cinefili, registi e attori. Saranno previste proiezioni di lungometraggi, documentari e cortometraggi e una mostra nella saletta Melies.