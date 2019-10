Auditorium Floridia di Modica al gran completo per la presentazione del libro di Claudio Santamaria e Francesca Barra - Ragusa Oggi

Auditorium Floridia di Modica al gran completo per la presentazione del libro di Claudio Santamaria e Francesca Barra

Un Auditorium Floridia al completo accoglie Claudio Santamaria e Francesca Barra, ospiti della mini rassegna letteraria “InTeatroLibri” firmata dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, con il patrocinio del Comune di Modica. Una domenica pomeriggio, quella appena trascorsa, in compagnia di una storia appassionante che l’attore e regista e la moglie, nota giornalista e scrittrice, hanno raccontato nel romanzo “La giostra delle anime” (ed. Libri Mondadori).

Una storia di mistero, di magia, di fuoco, di amore, ambientata tra i sassi della Basilicata, terra natia della Barra. La platea ha accolto i due ospiti con un lungo applauso e ne ha seguito gli interventi con molto interesse, rapita dal racconto, ma anche dalla sintonia dei due autori, nella vita appunto marito e moglie, che per la prima volta insieme si sono cimentati nella scrittura del libro che presto diventerà anche un film, come annunciato dallo stesso Santamaria. L’Auditorium Floridia si è così raccolto attorno alle vicende delle due gemelle dai capelli rossi Eva e Anna che sin dall’infanzia sviluppano poteri magici, della figlia Adele e della nipote Angelica. Un libro particolare, appassionante e denso di colpi di scena e intrecci inaspettati.

L’incontro è stato moderato dal giornalista Salvatore Cannata.

La rassegna “InTeatroLibri” è realizzata in collaborazione con la libreria Mondadori Bookstore in mediapartnership con Video Regione.