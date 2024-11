Atto vandalico colpisce un’attività commerciale nel centro storico di Modica: cresce la richiesta di sicurezza

MODICA – Il centro storico di Modica torna a fare i conti con un nuovo episodio di vandalismo che colpisce ancora una volta i commercianti. Nella notte scorsa, ignoti hanno danneggiato la vetrinetta di una cartolibreria in Corso Umberto, accanto alla sede della Banca Agricola, lasciando segni di devastazione senza l’intento di rubare. Il titolare dell’attività, che si era recato sul posto alle prime luci dell’alba per l’apertura, ha trovato la propria vetrinetta irrimediabilmente danneggiata.

L’episodio alimenta una crescente preoccupazione per la sicurezza nel cuore della città, una zona che, specialmente di notte, sembra essere esposta a gesti di pura inciviltà. Questo ennesimo atto vandalico riaccende il dibattito sulla necessità di potenziare il controllo nelle ore notturne, con l’auspicio che la zona possa beneficiare di un maggiore presidio e di sistemi di sorveglianza più efficaci.

L’accaduto ha suscitato anche una reazione da parte delle associazioni di categoria. Confcommercio Modica, tramite il suo presidente sezionale Giorgio Moncada, ha espresso piena solidarietà al titolare della cartolibreria. “È un episodio inconcepibile – dichiara Moncada –. Non ci sono scusanti: si tratta di danni gratuiti, di un atto che crea disagi enormi per un commerciante che già fatica ogni giorno a mantenere aperta la propria attività. È necessario un intervento concreto per evitare che questi episodi si ripetano e minaccino ulteriormente la vita economica del centro storico”.

Anche il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, è intervenuto, sottolineando l’urgenza di una risposta efficace. “Non possiamo permettere che si avvii una nuova stagione di atti vandalici contro gli operatori commerciali della nostra provincia – ha affermato Manenti –. Questo episodio, avvenuto in pieno centro, è motivo di grande preoccupazione. Confidiamo che le forze dell’ordine e le istituzioni intervengano prontamente per prevenire ulteriori gesti simili”.



© Riproduzione riservata