Atti osceni davanti ai bagnanti a Marina di Ragusa: denunciato un 44enne

Atti osceni in spiaggia. La polizia di Ragusa ha denunciato un uomo di 44 anni residente a Scicli accusato di atti osceni in luogo pubblico e aggravati. L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi in una spiaggia affollata di Marina di Ragusa durante le ore pomeridiane. L’uomo si è reso protagonista di un atto osceno, masturbandosi davanti a numerosi bagnanti.

L’uomo è stato bloccato da un agente fuori serizio

Sul posto era presente un agente di Polizia fuori servizio, che ha prontamente bloccato l’uomo mentre tentava di allontanarsi. Successivamente, l’agente ha richiesto l’intervento della squadra volante, che ha proceduto a denunciare l’uomo all’Autorità Giudiziaria competente.

© Riproduzione riservata