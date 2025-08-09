“Assurdo ma vero”, il giallo thriller di Valentina Raffa si presenta a Scicli

Appuntamento letterario imperdibile per sabato 9 agosto alle 21 con la presentazione del libro della giornalista Valentina Raffa. Sarà l’auditorium della chiesa di Santa Teresa, sita in via Francesco Mormina Penna nel centro storico della città e Bene Unesco, ad ospitare l’evento affidato alla presentazione del giornalista Concetto Iozzia che dialogherà con l’autrice del giallo thriller interamente ambientato nel territorio ibleo. La giornalista Angel Messina deve combattere contro il Male, i silenzi e le omertà. Disseppellirà incredibili verità nascoste? Indicibili segreti sepolti dal tempo. Le letture di alcuni brani del libro sono affidate ad Assunta Adamo, attrice della Compagnia del Piccolo Teatro di Modica.

© Riproduzione riservata