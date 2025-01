Assicurazione auto: a Ragusa rincari del +3%. La media è di 635,34 euro a veicolo

Le tariffe RC auto in Sicilia continuano a destare preoccupazione per gli automobilisti, con un aumento medio dei costi che colpisce anche i guidatori virtuosi. A dicembre 2024, secondo l’Osservatorio di Facile.it, il premio medio per assicurare un veicolo nella regione ha raggiunto i 635,34 euro, segnando un incremento del 5,4% rispetto a sei mesi prima. A Ragusa, l’aumento che si registra è del 3% rispetto a giugno 2024.

Incidenti con colpa: il peso sulle tariffe

Nel 2024, oltre 41.000 automobilisti siciliani hanno denunciato un sinistro con colpa, causando un peggioramento della propria classe di merito e un conseguente aumento del premio assicurativo. La quota di guidatori colpiti da rincari per sinistro con colpa rappresenta l’1,69% del totale.

Andamento provinciale

A livello provinciale, si osservano variazioni significative nei tassi di incidenti con colpa: Enna registra la percentuale più alta: 2,47%. Seguono Trapani (2,11%), Ragusa (1,86%) e Siracusa (1,74%).

Le province con percentuali più basse sono Palermo (1,67%), Messina (1,61%), Catania (1,57%), Caltanissetta (1,52%) e Agrigento che chiude con 1,22%, il dato più basso.

Identikit degli automobilisti colpiti

Alcuni profili emergono tra coloro che subiranno rincari. Le donne hanno una percentuale più alta rispetto agli uomini (1,83% contro 1,62%). I pensionati sono la categoria più colpita (2,38%), gli insegnanti al secondo posto (2,21%) e i disoccupati sono al terzo posto (2,09%).

L’andamento delle tariffe RC auto continua a rappresentare una sfida per i siciliani, evidenziando l’importanza di strategie di risparmio e di attenzione alla propria condotta di guida.

