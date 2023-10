Assemblea sinodale delle Chiese di Sicilia in corso a Terrasini ieri ed oggi. La Diocesi di Noto presente con il Vescovo mons. Salvatore Rumeo e dodici delegati

In corso l’appuntamento delle Chiese di Sicilia rappresentato dall’Assemblea sinodale con l’incontro di tutti i delegati delle diciotto Diocesi della Sicilia ed un gruppo di invitati. “Continuiamo a camminare insieme” è il tema sul quale si sta riflettendo in questo grande appuntamento delle chiese di Sicilia con l’assemblea sinodale. Insieme per esporre esperienze e opinioni. Ma arriveranno anche spunti che possano portare al superamento di alcune situazioni evidenziate nella fase dell’ascolto di tante persone, giovani e adulti, attivi collaboratori della vita pastorale ma anche osservatori delle comunità ecclesiali. Sono due anni che nelle Diocesi dell’isola si sono tenuti incontri nel cammino sinodale con momenti di confronto e di ascolto. Quella di Terrasini è la tappa conclusiva di questo cammino.

Lo spiega il vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, Presidente della Conferenza episcopale siciliana.

“Siamo ormai immessi nella dimensione sapienziale, nella quale operare il delicato compito di discernere quanto raccolto. Secondo la tradizione isolana – spiega mons. Raspanti – le Chiese sorelle avvertono la necessità di condividere quanto ascoltato, i nodi critici e i germogli promettenti, per aprirsi a un discernimento tramite il quale pervenire, almeno in alcuni ambiti, a scelte convergenti e sintoniche”.

Il lavori si sono aperti con la celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Palermo mons. Corrado Lorefiche che ha esortato tutti: “seguimo il Vangelo al meglio, occorre essere audaci” è stato l’invito rivolto da Mons. Lorefice.