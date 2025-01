Assemblea generale della CGIL di Ragusa: il bilancio e le prospettive per il 2025

L’Assemblea Generale della CGIL di Ragusa, tenutasi venerdì scorso, ha rappresentato un importante momento di confronto politico e strategico per il sindacato, ponendo le basi per affrontare le sfide economiche e sociali che attendono il territorio ibleo nel 2025. L’incontro, presieduto dal segretario generale Giuseppe Roccuzzo, ha visto la partecipazione del segretario regionale Alfio Mannino, dei rappresentanti delle categorie sindacali e di numerosi lavoratori, con l’obiettivo di tracciare una roadmap per la ripresa e lo sviluppo del territorio.

Bilancio e priorità per il 2025

L’approvazione unanime del bilancio preventivo per il 2025 ha sottolineato le priorità strategiche del sindacato, fornendo una sintesi delle principali linee guida: il caso Metra, che sta riprendendo l’attività dopo l’incidente dello scorso novembre, e la dismissione di Versalis sono stati al centro della discussione. Roccuzzo ha ribadito la necessità di un intervento istituzionale immediato per valorizzare il sito industriale Eni di Ragusa. Il rilancio dell’aeroporto di Comiso, del porto di Pozzallo e il miglioramento dei collegamenti stradali e autostradali sono stati individuati come fattori chiave per lo sviluppo economico. I disservizi nella gestione idrica da parte di Iblea Acque saranno affrontati in un prossimo dibattito pubblico. Il crescente numero di comuni in dissesto o in piano di riequilibrio preoccupa il sindacato, che chiede misure urgenti per garantire servizi essenziali e sostenere la qualità della vita dei cittadini.

Un appello alla cooperazione

Roccuzzo ha concluso l’assemblea con un appello rivolto a tutte le realtà politiche, sociali e religiose del territorio affinché si uniscano per affrontare le sfide comuni. “Solo attraverso la cooperazione e un impegno condiviso sarà possibile restituire dignità e diritti ai lavoratori e alle lavoratrici del nostro territorio”.

