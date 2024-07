Assegnati 14 Carabinieri in Provincia di Ragusa

Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa sono stati recentemente assegnati 14 nuovi Carabinieri. Di questi, 7 sono al termine del corso di formazione presso le Scuole dell’Arma, mentre gli altri 7 sono già in servizio da alcuni anni e sono stati trasferiti nell’ambito delle procedure annuali di trasferimento.

I nuovi arrivi

I nuovi arrivati, accolti dal Comandante Provinciale Colonnello Carmine Rosciano, sono stati destinati a rinforzare gli organici delle Stazioni di Ragusa, Modica, Vittoria, Acate, Comiso, Santa Croce Camerina, la Tenenza di Scicli e i Nuclei Radiomobili delle Compagnie di Ragusa, Modica e Vittoria. Questi reparti rappresentano un valido punto di riferimento per la collettività, non solo per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma anche per garantire prossimità e sostegno alla popolazione.

© Riproduzione riservata