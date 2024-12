Assegnate le borse di studio dell’Associazione “Amici del Fabio Besta”

Sabato 7 dicembre, nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico e Aeronautico “F. Besta” di Ragusa, si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio bandite dall’Associazione “Amici del Fabio Besta”. L’iniziativa ha premiato quattro studenti meritevoli dell’Istituto, diplomati nell’anno scolastico 2023-2024, sottolineando l’impegno e l’eccellenza raggiunti dai giovani.

Le borse di studio assegnate

Le borse di studio, intitolate a figure storiche legate all’Istituto, hanno rappresentato un omaggio al passato e un incoraggiamento per il futuro.

Borsa intitolata al Prof. Pietro Potestà , fondatore dell’Istituto Tecnico “F. Besta”: assegnata a Guastella Isidoro.

Borsa intitolata al Prof. Girolamo Piparo , già preside dell'Istituto e socio fondatore dell'Associazione: assegnata a Cappello Federica.

Borsa intitolata al Prof. Angelo Manenti , ex preside dell'Istituto: assegnata a Pluchino Sofia.

Borsa intitolata al Sig. Saro Leggio, primo socio onorario dell'Associazione: assegnata a Rosa Francesco.

L’impegno dell’Associazione “Amici del Fabio Besta”

L’Associazione, guidata dalla prof.ssa Maria Teresa Azzaro, opera da sempre a stretto contatto con l’Istituto per sostenere i giovani talenti. Durante la cerimonia, la Presidente ha espresso gli auguri dell’Associazione ai ragazzi premiati, augurando loro un brillante percorso universitario e un futuro professionale ricco di soddisfazioni.

Un ponte tra tradizione e futuro

La cerimonia, oltre a celebrare il merito degli studenti, ha voluto ribadire l’importanza di valori come l’istruzione e il lavoro, pilastri per costruire una società solida e innovativa. Attraverso iniziative come questa, l’Istituto e l’Associazione continuano a promuovere il legame tra passato e futuro, ispirando le nuove generazioni a perseguire i propri sogni con determinazione e passione.

