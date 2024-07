Asfalto al posto delle mattonelle. Sfregiata via Pirandello a Donnalucata

L’intento era quello di coprire quelle pericolose buche che si erano formate nel tempo e che non erano state attenzionate nei tempi e nei modi dovuti. Certo chi ne chiedeva l’intervento, su via Pirandello cuore del centro storico di Donnalucata, non pensava che si potesse realizzare nella maniera in cui oggi è sotto gli occhi di tutti. Uno strato di bitume per coprire il tratto stradale delle buche.

“Un intervento che ha tutto il sapore dell’insulto e della beffa per la borgata se si considera che si è scelto di intervenire con una colata di asfalto su una strada, che ricordiamo far parte del centro storico di Donnalucata, tradizionalmente composta da sampietrini – afferma il segretario Emanuele Scala – ma vi è di più e di peggio. La colata di asfalto è stata sparsa ad intermittenza e a strisce non per tutta l’ampiezza della carreggiata né per tutta la lunghezza della strada stessa, lasciando priva di intervento la parte interessata dalle automobili parcheggiate o, peggio, le zone attigue ai marciapiedi ove è accumulata la sabbia, in altri punti si tratta di veri e propri rattoppi, fatti male, peraltro. Era opportuno prevedere una ripavimentazione con i sampietrini. Francamente è avvilente”.

Nota dolente anche la spiaggia di Micenci, sempre a Donnalucata.

“Oltre il pessimo intervento su via Pirandello, registriamo il totale abbandono della spiaggia di Micenci assediata dall’incuria – è il commento dei piddini – in sofferenza anche gli altri interventi di manutenzione in tutto il territorio della borgata. I lavori pubblici e le manutenzioni dovrebbero essere il fiore all’occhiello di questa Amministrazione e invece sono la manifestazione più evidente della completa incapacità di chi oggi ci governa”. Al Comune sottolineano la pericolosità derivante dalle buche stradali sulle quali si è intervenuti in diversi tratti. Dopo la scarificazione si è provveduto a riasfaltare le parti stradali danneggiate dall’usura del tempo e del traffico veicolare.

© Riproduzione riservata