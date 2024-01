Asd Freeball Ragusa Under 19 si prepara alla sfida contro Giarratana

L’Asd Freeball Ragusa Under 19 si prepara alla ripartenza della stagione agonistica, programmata per il 18 gennaio in trasferta contro Giarratana. Il coach Massimiliano Migliore sottolinea che, nonostante la temporanea assenza di impegni agonistici, la squadra sta lavorando duramente su tre aspetti principali. Primo, l’allenamento di mantenimento è fondamentale per garantire che la squadra sia pronta per affrontare la frequente serie di partite previste dal calendario. In secondo luogo, c’è l’attenzione al recupero degli infortunati, con alcune buone notizie giunte in tal senso.

Infine, l’allenatore si concentra sull’aggregazione di nuovi giocatori, tra cui alcuni ragazzi dell’Under 17, con l’obiettivo di ampliare il roster. La squadra si sta preparando per la seconda fase della stagione agonistica, mantenendo gli obiettivi già tracciati e puntando a ottenere successi significativi, sia sul campo che in termini di nuovi ingressi per la squadra.