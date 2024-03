Asd Free Ball Ragusa, successi netti

L’Asd Free Ball Ragusa continua a ottenere successi significativi nelle proprie partite.

Nell’ultima giornata, sia la squadra di Prima Divisione che quella Under 19 hanno conseguito vittorie convincenti, entrambe per tre set a zero.

La partita della Prima Divisione si è svolta in trasferta contro Siracusa. Nonostante alcuni momenti di difficoltà, gli atleti di coach Migliore e Bottone sono riusciti a mantenere il controllo del match e a vincere con un punteggio netto, nonostante la strenua resistenza degli avversari. Coach Migliore ha sottolineato che, nonostante le sfide incontrate, la prestazione complessiva è stata positiva, e il momento di forma della squadra è in crescita. La prossima partita, in casa, è fissata per il 17 marzo.

L’Under 19 ha ottenuto una prestazione ancora più solida, vincendo contro Carlentini. In questa partita, coach Migliore ha avuto l’opportunità di sperimentare alcune rotazioni e dare maggiore spazio a giocatori meno utilizzati, con ottimi risultati. La prossima partita dell’Under 19 sarà il 11 marzo a Vittoria, in trasferta, un’occasione per valutare i progressi costanti della squadra in questa fase finale del campionato.

