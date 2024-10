Asd Free Ball Ragusa, fine settimana in chiaroscuro: vittoria dell’under 19 a Pozzallo, trasferta amara per la prima squadra a Viagrande

Meccanismi da riavviare, ma l’entusiasmo e la passione non mancano. E, come nota ampiamente positiva, un bacino ”verde” che dimostra, a dispetto della giovane età, una base caratterizzata da grande qualità.

Questo il leit motiv del fine settimana che ha visto l’Asd Free Ball Ragusa impegnata su due fronti.

Il primo, in ordine temporale, legato ai giovani dell’Under 19 che, al termine di una partita tiratissima, ma condotta sempre con il massimo impegno, l’hanno spuntata sui pari età di Pozzallo, in trasferta, con il risultato di 3 a 1.

“Una formazione più giovane rispetto al taglio del campionato – sottolinea coach Massimiliano Migliore – ha visto i ragazzi, guidati dai coach Raffaele Bottone e Francesco Corallo, dimostrare, sul campo, che la qualità che avevamo intravisto nel corso della passata stagione è, se possibile, ancora cresciuta. Sfida difficile, contro un avversario ostico e che ha lottato punto a punto, ma la tenuta in campo e l’ottima prestazione tecnica e agonistica, alla fine, ci hanno sorriso. Un ottimo viatico per le prossime sfide che ci attendono”.

Sconfitta, invece, in quel di Viagrande, contro la Vipe Volley, per la prima giornata di Serie D, per la prima squadra, con il punteggio di 3 a 1.

“Poco da dire, una partita caratterizzata, purtroppo, da alti e bassi. Abbiamo giocato punto a punto, ma una serie di disattenzioni, tecniche e soprattutto mentali, ci sono costate molto care. – commenta coach Migliore, che insieme a coach Emanuele Campo ha seguito i ragazzi – Tanti gli spunti tecnici e agonistici che abbiamo riportato già lunedì, nel corso del consueto ritorno in campo per gli allenamenti. Sono fiducioso che la prossima sfida, il derby in casa contro Giarratana, vedrà una evoluzione importante in questo senso. Dobbiamo crescere, sia come gruppo che come individualità, solo così potremo superare gli ostacoli che qualunque sfida in campo ci pone di fronte”.



