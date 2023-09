Arte, scienza, medicina, visite guidate: gli appuntamenti culturali alla mostra “AssenzaEssenza” di Pozzallo

La mostra “AssenzaEssenza,” un’antologica delle opere del pittore modicano Beppe Assenza, sta offrendo una serie di eventi culturali e scientifici che si svolgeranno nell’arco di 40 giorni fino al 5 novembre. Questi appuntamenti culturali e scientifici affiancheranno il percorso espositivo della mostra, e si terranno ogni sabato alle ore 18 nella sala conferenze dello Spazio Cultura Meno Assenza, dove è ospitata la mostra stessa.

L’obiettivo di questi eventi è di approfondire i legami tra l’arte e altre discipline come la scienza, la medicina e la cultura. Saranno esaminati i punti di contatto e gli argomenti che collegano l’arte ad altre discipline, esplorando contenuti e connessioni che permetteranno di approfondire diversi aspetti legati all’arte.

Alcuni dei temi in programma includono “Cosmesi e colore,” che tratterà la connessione tra bellezza, salute e sostenibilità ambientale; “Medicina come arte e Arte come terapia,” che esplorerà il legame tra medicina e arte come terapia bidirezionale; e un workshop di acquarello basato sul “Metodo Assenza” e sulla teoria dei colori di Goethe.

La mostra “AssenzaEssenza” presenta un’opportunità unica per esplorare l’opera di Beppe Assenza, l’artista modicano considerato uno dei pittori più importanti del Novecento italiano. Il suo lavoro è stato influenzato dalla corrente artistica fondata da Rudolf Steiner, che teorizzò il “dipingere estraendo dal colore.”