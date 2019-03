Arte e fotografia: Un "miscuglio di Scienza e Fiaba" la ricetta di Walter Silvestrini per vivere la Sicilia. Alle Quam di Scicli dal 30 marzo - Ragusa Oggi

Arte e fotografia: Un “miscuglio di Scienza e Fiaba” la ricetta di Walter Silvestrini per vivere la Sicilia. Alle Quam di Scicli dal 30 marzo

SCICLI (RG) – Sabato 30 marzo alle 18.00 l’opening di Animalium Trinacriae, la personale di fotografia di Walter Silvestrini alle Quam di Scicli. In mostra una suggestiva selezione di foto di piccoli animali, viventi in Sicilia, da cui il titolo della mostra, curata da Antonio Sarnari. Ogni mattino Silvestrini esce di casa per andare a lavoro, portando con sé scatoline apposite per accogliere i piccoli animali che incontra, per fotografarli in studio e liberarli poco dopo, in un’idea di condivisione etica e di relazione umana, che contraddistingue anche i suoi lavori, giocosi e ironici.

Accanto alla grande foto del Coris Julis, un pesciolino coloratissimo del Mediterraneo, potreste trovare una sorta di carro armato mimetico di fantasia, “in cui l’autore sigilla il matrimonio tra la Scienza e la Fiaba”, scrive il curatore Antonio Sarnari, “in cui la fantasia aiuta la Natura ad esprimersi in pittura”.

Walter Silvestrini vive a Siracusa, è fotografo e creativo di professione, ha seguito studi artistici, ed ha mantenuto sempre viva la passione per l’osservazione, tipica di un fotografo naturalista, alla quale ha innestato la ricerca artistica. Ecco quel “miscuglio di Scienza e Fiaba”, di cui parla il curatore, che tanto somiglia ad una ricetta magica, di stregoneria siciliana! Un lavoro che suggerisce un punto di vista diverso per guardare la Sicilia, il suo mare, i suoi animali, ma anche la sua storia, carica di personaggi e racconti che non sono mai netti, come in un ritratto fotografico, bensì ricchi di sfaccettature e deformazioni colorate. Qui risiede la genialità di questo umile autore, una mostra da vedere, un percorso luminoso e divertente.

‘Walter Silvestrini_Animalium Trinacriae’, a cura di Antonio Sarnari, sarà inaugurata sabato 30 marzo alle 18.00 alle Quam di Scicli, alla presenza dell’autore e sarà visitabile fino all’1 maggio 2019. In mostra è possibile avere il libretto della mostra, edito Tecnica Mista, con la presentazione critica integrale; l’ingresso è gratuito e la galleria è aperta tutti i giorni tranne il lunedì, apertura pomeridiana anche nei festivi, info 0932931154.