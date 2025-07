Arrivano i saldi! In Sicilia a partire dal 5 luglio

Pronti, partenza… shopping! Da sabato 5 luglio scattano ufficialmente in tutta la Sicilia i saldi estivi 2025, un appuntamento atteso da consumatori e negozianti che quest’anno arriva in un momento cruciale per il rilancio del commercio al dettaglio. A stabilirlo è un decreto firmato dall’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, che fissa la chiusura delle vendite promozionali al 15 settembre.

Attenzione ai prezzi e alle truffe

L’assessorato regionale invita i consumatori a vigilare sulla correttezza dei prezzi: è obbligatorio che ogni prodotto esposto in saldo riporti prezzo originario, percentuale di sconto e prezzo finale. Nessuna promozione “mascherata” è consentita.

© Riproduzione riservata