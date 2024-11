Arrivano due nuovi medici in servizio al pronto soccorso di Modica

Due nuovi medici saranno in servizio al pronto soccorso di Modica, entrambi con contratto di natura libero-professionale e la possibilità di svolgere fino a 38 ore settimanali.

Si tratta di un’importante novità arriva per la sanità modicana, con un miglioramento significativo per uno dei reparti più sotto pressione, il pronto soccorso dell’Ospedale Nino Baglieri di Modica. Questo intervento risponde alla carenza di personale medico, un problema che affligge da sempre il sistema sanitario siciliano, e che si riflette in modo particolare sull’Ospedale Maggiore, dove il pronto soccorso è un punto di riferimento per una vasta area, comprendente non solo Modica, ma anche le città limitrofe di Ispica, Scicli, Pozzallo, Rosolini, Porto Palo e Pachino. La situazione di sovraccarico del reparto era diventata insostenibile, ma con l’arrivo dei due nuovi medici il numero totale di professionisti in servizio, tra specializzati e specializzandi, sale a 20.

Novità anche per il reparto di Medicina di Vittoria

Grazie alla disponibilità dei medici dei reparti di Medicina e Geriatria di Modica, Lungodegenza di Scicli, Cardiologia, Medicina e Malattie Infettive di Ragusa, inoltre, è stato possibile coprire alcuni turni al Guzzardi di Vittoria, consentendo di evitare la chiusura temporanea del reparto. Questa soluzione è una misura tampone, in attesa dei concorsi che permetteranno l’assunzione di nuovi medici.

