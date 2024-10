Arriva il maltempo: nel week end piogge in Sicilia, possibili nubifragi e fenomeni estremi

Arriva il maltempo. Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, spiega come sia prevista un’acutizzazione del maltempo nelle prossime ore, con piogge e temporali intensi che colpiranno il Nord Italia e si estenderanno successivamente al Centro e al Sud nel weekend. La situazione meteorologica è caratterizzata da una nuova perturbazione atlantica che, isolandosi in una circolazione ciclonica sull’Italia, porterà piogge abbondanti per i prossimi 4 giorni.

Sud Italia

Nel weekend, il maltempo si estenderà anche al Sud, con piogge che inizieranno venerdì, principalmente in Sicilia e Campania, per poi intensificarsi tra sabato e domenica. Calabria e Sicilia, in particolare, potrebbero essere colpite da fenomeni estremi, con nubifragi e accumuli superiori ai 200 mm, accompagnati da forti venti ciclonici e mari agitati.

Ferrara conclude evidenziando il rischio di criticità idrogeologiche in diverse regioni e la possibilità di disagi, ma riconosce che queste piogge saranno fondamentali per alleviare la siccità nelle aree del Sud Italia, in particolare in Calabria e Sicilia.

Nord Italia

Tra oggi e venerdì, si prevede l’apice del maltempo al Nord, con rovesci intensi, specialmente in Liguria, dove sono attesi accumuli tra i 200 e 300 mm e possibili esondazioni. Altre regioni a rischio includono Piemonte, Lombardia, Emilia occidentale, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con potenziali criticità idrogeologiche a causa di terreni già saturi.

Centro Italia

Anche le regioni centrali, come Toscana, Umbria e Lazio, saranno interessate da piogge e temporali che potrebbero risultare particolarmente intensi, con rischio di nubifragi.

