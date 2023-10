ARD Discount da oggi anche in Sardegna. Aperto il 230esimo punto vendita ad Oristano. Presto altre 9 aperture nell’isola

Ard Discount arriva in Sardegna attraverso una nuova joint venture con Fratelli Ibba srl, un’azienda sarda con una lunga storia di creazione di valore e sviluppo nel rispetto del territorio e delle persone. Questo annuncio è stato fatto esattamente un anno dopo l’apertura del primo negozio Ard Discount a Barletta.

L’apertura del primo negozio a Oristano è solo l’inizio di una serie di aperture pianificate in tutta la Sardegna, che copriranno un’ampia gamma di città da nord a sud. Questa espansione contribuirà a diffondere l’insegna Ard Discount in tutta la regione.

I nuovi negozi Ard Discount in Sardegna seguiranno il modello della rete esistente in altre regioni, offrendo una vasta gamma di prodotti per la spesa, tra cui generi alimentari, prodotti freschi e surgelati, carne di qualità, frutta e verdura fresca, nonché articoli per la casa ed elettrodomestici. Questi negozi saranno dotati di strutture moderne e attrezzature all’avanguardia, progettate per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti.

La nota distintiva di Ard Discount è l’attenzione ai prodotti a marchio proprio e un rigoroso controllo di qualità, che ha permesso al marchio di stabilire un forte legame con i consumatori. Questo orientamento al cliente è ora disponibile anche a Oristano e nelle città circostanti.