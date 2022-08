Appuntamento con la musica lirica per InTeatroAperto. Grandi interpreti per il concerto di sabato 20 agosto a Modica

Le celebri arie e i duetti d’opera saranno i protagonisti de “Concerto lirico”, il prossimo appuntamento di “InTeatroAperto”, il dodicesimo in cartellone. Gli artisti di fama internazionale, il soprano Daniela Schillaci e il tenore Angelo Villari, accompagnati al pianoforte da Gaetano Costa, allieteranno la serata di sabato 20 agosto dalle ore 21, al chiostro di Palazzo San Domenico di Modica. Un luogo suggestivo che accoglierà il “bel canto” e lo offrirà al cielo modicano accendendolo di emozioni.

Il concerto lirico sarà dedicato alle arie e ai duetti tratti da alcuni dei brani d’opera più famosi al mondo, opere rappresentative molto amate firmate da grandi compositori. Musiche senza tempo che con eleganza, potenza ed energia riusciranno a coinvolgere e appassionare gli spettatori, regalando emozioni uniche. Ad interpretare questi significativi testi, con estrema bravura e sensibilità, saranno degli artisti illustri, Daniela Schillaci e Angelo Villari, mentre al pianoforte ci sarà Gaetano Costa.

Daniela Schillaci, soprano internazionale molto apprezzato oltre i confini nazionali, conquisterà il palco con le sue eccezionali doti artistiche ed interpretative. Artista poliedrica, ha debuttato a Spoleto per poi esibirsi in tantissimi teatri di prestigio, da La Fenice di Venezia all’Opera di Roma, al Verdi di Trieste, al Bellini di Catania. Numerosi i ruoli in curriculum, tra i più recenti quelli nella Norma a San Carlo di Napoli, ne La Straniera al Bellini di Catania, ne La Traviata a Lisbona oltre a vari concerti svolti in Cina, Giappone, America.

Angelo Villari, cantante messinese apprezzato nel mondo, regalerà interpretazioni molto emozionanti. L’artista ha cantato nei cori più importanti d’Italia: da quello del “Teatro Massimo Bellini” di Catania al “Regio” di Parma, passando per il “Massimo” di Palermo, prima di intraprendere il percorso da solista. Vincitore di prestigiosi premi, ha vestito i panni dei più importanti protagonisti d’Opera, come Canio in Pagliacci, Cavaradossi in Tosca, Alfredo ne La Traviata, Turiddu in Cavalleria Rusticana, fenomenale nel ruolo di Pinkerton in Madama Butterfly.

Le loro incantevoli voci affascineranno il pubblico grazie ad una intensa capacità di immedesimazione dei ruoli interpretati e ad una grande affinità scenica, intonando importanti successi accompagnati al pianoforte dal bravissimo maestro Gaetano Costa, anche lui dalla ricca carriera internazionale che l’ha visto protagonista di concerti in Italia, in Europa e persino nel lontano Oriente.

Gli interessanti appuntamenti organizzati dalla Fondazione Teatro Garibaldi stanno vivacizzando l’estate siciliana offrendo momenti di incomparabile bellezza, con ospiti formidabili che con le loro performance stanno regalando agli spettatori magiche serate. “Siamo contenti come Fondazione di poter offrire un ventaglio così differenziato di offerta culturale – commenta il sovrintendente Tonino Cannata – e ci rallegra che gli eventi proposti stiano ricevendo tanto consenso e partecipazione”.

La rassegna, patrocinata dal Comune di Modica e dall’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, è in collaborazione con il Teatro Massimo Bellini di Catania. Sponsor della stagione: Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Acqua Santa Maria, Avimecc, Banca Agricola Popolare di Ragusa. Media partner Video Regione. Prenotazioni online attive sul circuito ciaotickets o al botteghino del teatro.