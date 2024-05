Appello per Donnalucata. Necessario intervenire prima dell’estate per pulizia e servizi

Arriva dal Comitato Micenci che, esaminando punto per punto il capitolato di appalto del servizio di igiene ambientale, riscontra una serie di urgenze per rendere vivibile la borgata sciclitana in vista della stagione estiva. Il presidente Claudio Conti non fa sconti all’Amministrazione Marino indicando gli interventi necessari.

In che termine operare?

“C’è la necessità di sostituire le pedane in legno per l’ingresso sulla spiaggia di Micenci, ormai quasi inservibili, con pedane in plastica riciclata come previsto sia dal Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 7 febbraio 2023, riportante i criteri ambientali minimi per gli appalti ‘verdi’ della pubblica amministrazione per la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni, che dal Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Sicilia come azioni per la prevenzione dei rifiuti – spiega Claudio Conti dall’alto della sua grande esperienza in Legambiente – e poi ancora è opportuno trovare soluzioni allo smaltimento delle acque delle docce che attualmente ristagnano creando non pochi fastidi ai bagnanti e l’urgenza di intervenire, per questioni di sicurezza, sulla grata di via Marina, sul lungomare di levante, angolo via Carbonia ammalorata e rotta in più punti. Riscontriamo anche l’importanza di intervenire con il diserbo più frequentemente”.

Fra le richieste anche l’istallazione di dissuasori di velocità in via Archimede, il posizionamento di trespoli per i rifiuti sulla spiaggia, la pulizia degli arenili per l’assenza del pulispiaggia con vaglio, lo spazzamento meccanizzato giornaliero dei lungomare e quello manuale delle strade. Il tutto in tempi utili prima che l’estate porti sul litorale migliaia di villeggianti e turisti.

