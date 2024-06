Apertura o chiusura di via Cavour a Vittoria? Il Comune cerca soluzione condivisa. Ecco come

Il comune di Vittoria convocherà un tavolo di concertazione per cercare una soluzione condivisa per la via Cavour. Qualche giorno fa, il sindaco Francesco Aiello ha deciso di aprire al traffico il tratto di strada antistante la scuola Giovanni XXIII – Vittoria Colonna, nel tratto da via Firenze a via Milano, suscitando le proteste della scuola.

Quel tratto di strada è isola pedonale e gli studenti utilizzano due dei portoni che danno su via Cavpur per entrare e uscire dalla scuola in condizioni di sicurezza. Inoltre quelle uscite fanno parte del piano di evacuazione. Il comune ha previsto la chiusura al traffico in alcune fasce orarie per permettere l’ingresso e l’uscita dalla scuola, ma non basta poichàè la scuola ha anche il tempo prolungato nonché numerose attività pomeridiane.

Francesca Corbino convoca tavolo di concertazione

Il tavolo di concertazione è stato convocato dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Francesca Corbino e si terrà a Palazzo Iacono. Sarà presnete anche il sindaco Francesco Aiello.

Si dovrà trovare una soluzione condivisa tra diverse esigenze. Premono per la riapertura al traffico alcuni residneti della zona, con l’intento di arginare alcuni ripetuti episodi di microcriminalità e le attività di spaccio, nonché alcuni commercianti.

“Sono esigenze che ci erano state rappresentate già due anni fa – ha dettpo l’assessore Francesca Corbino – il provvedimento arriva ora ma parte da lontano. Riconvocheremo il tavolo e ascolteremo tutte le esigenze”.

© Riproduzione riservata