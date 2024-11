Apertura dell’anno sociale per l’Unitre di Modica. Nella sala riunioni dell’Icotea

Apertura dell’anno accademico e sociale con la presentazione del programma per il 2024-2025 e dell’impegno dell’Unitre di Modica che è anche sede del Coordinamento regionale di tutte le sedi siciliane. Apertura dei lavori alle 16,45 con l’esecuzione degli inni, nazionale e dell’Unitre, da parte del Coro sociale diretto da Claudia Perrone. A seguire, dopo l’apertura dei lavori presieduti da Enzo Cavallo, è atteso il messaggio in video del Presidente nazionale Piercarlo Rovera e, quindi, l’intervento del vice presidente Ignazio Pagano Mariano che presenterà il programma del nuovo anno. Previsti gli interventi del sindaco Maria Monisteri Caschetto e dell’assessore alle politiche sociali Chiara Facello: a lei il compito di relazionare sul tema “Le politiche per l’invecchiamento attivo nei territori: il ruolo del terzo settore”. Le conclusioni sono affidate al Presidente Enzo Cavallo. “L’incontro è aperto a tutti a conferma della scelta fatta dall’Unitre di Modica di mettersi a disposizione della città e dei cittadini come punto di riferimento per offrire occasioni culturali, momenti formativi, iniziative ricreative e di svago, laboratori per la scoperta di virtù nascoste oltre alla organizzazione di viaggi, visite ed escursioni di non indifferente importanza – si spiega nella presentazione dell’appuntamento – particolare attenzione sarà rivolta, sin da subito, all’attività di volontariato nel Terzo Settore per sfruttare al meglio le opportunità e le risorse offerte dalla legislazione vigente”.

