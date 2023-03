Anziano aggredisce e ferisce una giovane donna per un parcheggio: è successo a Comiso

Un anziano e una giovane donna litigano per un parcheggio. Finisce in lite e alla fine l’anziano viene denunciato. E’ successo a Comiso. La polizia, infatti, ha denunciato un anziano per lesioni e violenza privata ai danni di una giovane donna per futili motivi legati al parcheggio dell’auto.

La donna, 25 anni, si è presentata in commissariato per sporgere denuncia.

UNA BANALE LITE PER UN PARCHEGGIO



La giovane ha raccontato agli Agenti di aver parcheggiato la propria autovettura in una via di Comiso e che all’atto di riprenderla un signore ultrasettantenne, dapprima con la propria autovettura si era posizionato davanti la sua macchina impedendole di spostarsi, poi, visibilmente irritato, era sceso dal suo mezzo e l’aveva strattonata violentemente, facendola sbattere contro una delle due auto.

La donna, con non poche difficoltà è riuscita a divincolarsi e a raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, dove è stata immediatamente medicata.



Grazie alla descrizione dell’uomo fornita dalla denunciante l’uomo è stato individuandolo in poco tempo.

Gli Agenti hanno proceduto ad ulteriori controlli: l’anziano è risultato detentore presso la propria abitazione, regolarmente, di una pistola ed un fucile da caccia.

In considerazione della condotta violenta, le armi sono state ritirate in via cautelare.