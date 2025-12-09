Anniversario: Vincenzo Lauria

Sanità, la giunta vara procedure più rigorose per scegliere i manager. Schifani: «Sistema innovativo per designare i candidati migliori» Procedure più severe e trasparenti per la selezione dei futuri direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. La giunta guidata da Renato Schifani ha approvato l’istituzione di un nuovo organismo incaricato di […]
09 Dic 2025 17:53
