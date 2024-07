Andrea Vigoriti il secondo acquisto della Meerkat Basket Scicli

Prosegue senza sosta la campagna acquisti della Meerkat Basket Scicli che milita nel campionato di pallacanestro DR1 Sicilia. E’ notizia di queste ore l’accordo per l’arrivo del playmaker romano Andrea Vigoriti. Classe 2001, scuola Sabaudia, Vigoriti nella scorsa stagione ha giocato in serie C nella Dierre Reggio Calabria. Già prima di Reggio Calabria, il cestista ha giocato sempre in seria C ad Ascoli Piceno. La società ha reso noto l’acquisto annunciando la militanza sul parquet del geodetico di Jungi a Scicli del giovane Andrea Vigoriti. Un play veloce, dinamico, assist man, con una notevole visione di gioco e lettura dei momenti della partita. A lui sarà affidata la gestione delle azioni offensive degli sciclitana. C’è grande attesa nel conoscere il cestista e lo stesso vale per lui che spera di arrivare in città molto presto che la città e conoscere la squadra e la società.

Il primo acquisto era stato Titus Turtineen.

Il cestista finlandese ha aperto la stagione degli acquisti per il campionato regionale 2024/2025 di Divisione Regionale 1 Sicilia di basket. Titus Turtineen, classe 2004, è un pivot di 201 cm che ha già dimostrato il suo talento nella seconda serie finlandese e che si appresta a rafforzare il reparto difensivo e offensivo della squadra reduce da un impportante campionato regionale lo scorso anno.

