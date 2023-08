Andrea Tidona propone Mastro don Gesualdo: serata culturale nel “baglio” del Museo Enologos di Pedalino

Sulla scena sono rivissuti i personaggi della narrazione verghiana: don Ferdinando Trao (nobile decaduto che vive nel ricordo del passato e nelle chimere di presunte liti), il fratello don Diego, la sorella, Bianca Trao, che amoreggia con il cugino barone Ninì Rubiera ma finirà per sposare mastro don Gesualdo, portando dote anche la figlia Isabella, concepita nel corso del breve amore con il cugino Rubiera, Diodata, la serva contadina e amante di Mastro don Gesualdo, fedele e devota, segretamente innamorata ma dolorosamente incapace di chiedere nulla per se e per i suoi figli, anch’essi nati da un amore illegittimo e poi una serie di personaggi minori che ruotano attorno al protagonista: Gesualdo Motta, un umile muratore che ha accumulato tanta ricchezza, che vive nel culto della “roba” (come accade nel personaggio di Mazzarò della novella omonima), ideale che miseramente crollerà alla fine della vita, quando solo e ammalatosi renderà conto che il denaro non potrà ridargli la speranza di continuare a vivere e si ritroverà a non poter disporre di ciò che aveva accumulato. I dialoghi, i monologhi, le narrazioni in terza persona restituiscono interamente la dimensione di un personaggio che sacrifica tutta la sua vita i suoi sentimenti e quelli di coloro che lo circondano all’idolatria per il denaro e per “la roba”. La scelta teatrale di Tidona lascia volutamente da parte alcune parti del romanzo, le trame storiche che lo collocano in un periodo di passaggio epocale tra due mondi (la nobiltà decaduta, la borghesia rampante) e agli uni e agli altri regala il sapore della sconfitta, tutti cono dei “vinti” (titolo del ciclo incompiuto di Verga, che avrebbe voluto realizzare tre romanzi).