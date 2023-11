Anche in serie D successo per Volley Modica nel derby con il Giarratana

Magic Moment per i colori biancoazzurri dell’Avimecc Volley Modica.

Anche la formazione di serie D maschile allenata da Ciccio Italia, infatti, non ha fatto sconti è sabato pomeriggio si è imposta nettamente per 3 – 0 nel derby ibleo con il Giarratana Volley.

Un successo netto, che ha visto il giovane sestetto biancoazzurro composto esclusivamente da giovani del vivaio modicano che partecipano ai campionati giovanili under 19 e under 17, soffrire soltanto nella prima frazione di gioco che hanno chiuso con un risicato 22/25.

Dal secondo set in poi il sestetto modicano ha preso le giuste contromisure alla formazione di casa che non è più riuscita a riprendersi ed è stata costretta alla resa con un doppio 19/25 che ha regalato un successo tanto importante quanto meritato alla giovane formazione della Contea che ha come principale obiettivo far crescere i tanti giovani e prepararli a un domani nella pallavolo dei “grandi”.

La formazione modicana sta lavorando sodo su questo aspetto e i tre successi di fila e la vetta della classifica in serie D è il giusto premio per i sacrifici che dirigenza, staff tecnico e giocatori fanno per cercare di essere sempre protagonisti.