Allo stage di judo a Cesenatico presente anche la Koizumi Ecodep Scicli.

di Pinella Drago – Gli atleti del Maestro Maurizio Pelligra non si fermano. E l’estate rappresenta il momento giusto per partecipare a stage formativi in diverse sedi della penisola. L’ultima partecipazione è quella che hanno avuto a Cesenatico in occasione dello stage della Fijlkam. Sono stati in compagnia del presidente Corrado Bongiorno e del campione Elios Manzi. Allo stage è stata presente l’atleta Savita Russo reduce dalle Olimpiadi Parigi 2024. A lei l’invito a partecipare allo stage è arrivato direttamente dalla Nazionale di judo. A volere, invece, nello stage di Cesenatico i due judoka della Koizumi Ecodep Scicli Andrea Moro e Vincenzo Marino è stato il Comitato tecnico federale. La società sciclitana continua a farsi notare ed apprezzare in uno sport radicato in città da oltre quaranta anni. Il Maestro Maurizio Pelligra ha creduto in questa disciplina sportiva ed è andato avanti, muovendo i suoi primi passi da atleta, con la forza che lo ha portato a raggiungere traguardi importanti con i suoi ragazzi. Ultimo quello della partecipazione alle Olimpiadi 2024 della diciannovenne Savita Russo, ragusana che da sei anni si allena alla corte del Maestro Maurizio Pelligra. Il fatto che i suoi ragazzi vengano notati da esperti e professionisti nazionali è quella marcia in più che premia la società sciclitana ricca di promesse ma povera di strutture. Meriterebbe di più questa società che è nata e cresciuta sulle sue…gambe.

[image: image.png]



