Al via lavori per il nuovo asilo comunale a Pozzallo: investimento da oltre un milione di euro

Sono stati ufficialmente consegnati i lavori per la realizzazione di un nuovo asilo nido comunale, che sorgerà in viale Orsa Maggiore su un terreno di proprietà del Comune. L’opera, dal valore complessivo di 1.008.000 euro, è finanziata nell’ambito della missione 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che punta a potenziare l’offerta di servizi educativi per la fascia 0-6 anni.

Il nuovo asilo avrà una capacità di 42 posti per bambini da 0 a 2 anni e sarà realizzato in un’area in espansione nella zona est del centro abitato, rispondendo così alla crescente domanda di servizi per l’infanzia da parte delle famiglie. La scelta della posizione è stata strategica, con l’obiettivo di garantire un’infrastruttura moderna e facilmente accessibile.

I lavori, aggiudicati all’impresa S.C.EV. Immobiliare srl di Palermo con un ribasso d’asta del 13,67%, dovrebbero concludersi entro la tarda primavera del 2026.

L’amministrazione comunale ha espresso gratitudine all’ex assessore ai Lavori Pubblici, architetto Giovanni Zacco, per aver avviato l’iter progettuale e ottenuto il finanziamento, e all’attuale assessore, ingegnere Vincenzo Giannone, per aver proseguito il percorso già tracciato.

Un investimento significativo, che rappresenta un passo importante per il miglioramento dei servizi educativi e il sostegno alle giovani famiglie del territorio.

© Riproduzione riservata