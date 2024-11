Al via la 43esima edizione “Il presepe negli Iblei”

La provincia di Ragusa ha lanciato la 43ª edizione del concorso “Il Presepe negli Iblei”, un’iniziativa storica volta a promuovere la tradizione del presepe tra i cittadini e a valorizzare i valori di solidarietà, pace e accoglienza. La Commissaria Straordinaria Patrizia Valenti ha sottolineato l’importanza di questa tradizione, che invita a riflettere sulla semplicità e la bellezza della nascita di Gesù, simbolo di speranza e luce.

Il concorso si articola in quattro categorie di partecipazione: Presepi viventi, privati, comunità religiose e pubbliche, istituzioni scolastiche.

Per ogni categoria, sono previsti premi in denaro per i primi tre classificati. Le iscrizioni devono essere presentate entro il 20 dicembre 2024.

Il regolamento completo è disponibile sul sito ufficiale della Provincia di Ragusa. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri 0932 675206 o 0932 675374.

