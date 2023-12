Al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla Giovanni Arezzo interpreterà un moderno Gesù. Il 15, 16 e 17 dicembre

L’atteso spettacolo “Ecce Homo” al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla ha suscitato un notevole interesse, tanto che ha già esaurito i biglietti per due rappresentazioni e richiesto l’aggiunta di una terza data straordinaria. Il coinvolgente monologo tragicomico, scritto e diretto da Antonio Ciravolo, vedrà come protagonista il ragusano Giovanni Arezzo nei panni di GesùAldo, una rappresentazione moderna di Gesù Cristo che ritorna sulla terra su mandato del Padre per osservare la vita umana nel terzo millennio.

GesùAldo si trova ad esplorare gli aspetti comuni e umani della quotidianità, rinunciando ai miracoli e alle gesta straordinarie, immergendosi negli aspetti più reali della vita umana. Il personaggio vive le sfide, le contraddizioni, gli impulsi e le ambizioni che caratterizzano l’esistenza umana contemporanea, esplorando temi come l’amore, l’intimità e l’aspirazione a essere se stessi al di là delle etichette imposte.

Antonio Ciravolo, medico psicoanalista nonché autore, ha mescolato ironia e dolore umano per creare questo Gesù contemporaneo, dipingendolo talvolta come ingenuo, talvolta come saggio, ma sempre dotato di uno sguardo acuto e di un retaggio divino che lo rendono giudice e complice del mondo circostante.

Il teatro Donnafugata è entusiasta di avere Giovanni Arezzo sul palco, definendolo un amico e un attore straordinario. La presenza di Arezzo nello spettacolo è stata accolta con grande calore, tanto da richiedere l’aggiunta di una terza recita straordinaria.

Tutte le rappresentazioni della stagione teatrale del Teatro Donnafugata sono precedute da un aperitivo offerto dal teatro.

