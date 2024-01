Al Museo civico di storia naturale di Comiso si presenta il libro di Andrea Bonifazi

È un grande inizio per il Museo Civico di Storia Naturale di Comiso nel 2024 con un evento dedicato al mare e alla biodiversità del Mediterraneo. Giovedì 4 gennaio alle 17:30, Civita Sicilia e Logos organizzeranno un incontro con Andrea Bonifazi, autore del libro “Ventimila specie (o quasi) sotto il mare. Viaggio nella biodiversità del Mediterraneo, tra dune, abissi e alieni”, presso il museo.

Andrea Bonifazi, dottore di ricerca in Ecologia Marina e noto divulgatore scientifico, presenterà il suo affascinante volume. Bonifazi è il creatore della popolare pagina Scienze Naturali, seguita da oltre 220.000 utenti, composta da esperti del settore e appassionati.

UN EVENTO DA NON PERDERE

Durante l’evento, Bonifazi dialogherà con il Conservatore scientifico del Museo, Gianni Insacco, offrendo un’immersione nel mondo del Mediterraneo e delle sue profondità ancora in gran parte inesplorate. Il libro, pubblicato da Sperling & Kupfer, rappresenta un punto di partenza per chi desidera esplorare il mondo affascinante e misterioso dei mari e degli oceani.

Il Mar Mediterraneo sarà al centro dell’attenzione, un mare vicino ma ricco di segreti. Il libro guiderà i lettori attraverso vari ecosistemi, dalle spiagge alle profondità abissali, esplorando specie ancora non descritte e adattamenti straordinari degli esseri viventi. Le illustrazioni di Viola Baroni completeranno questa avventura, portando alla luce creature e ambienti straordinari.

Tuttavia, Bonifazi sottolinea anche la vulnerabilità del Mar Mediterraneo, minacciato dal riscaldamento globale e dall’impatto dell’attività umana. Questo pericolo crescente è spesso oggetto di disinformazione e negazionismo, un tema che Bonifazi cerca di affrontare attraverso la divulgazione scientifica.

Andrea Bonifazi, laureato in Scienze Naturali all’Università La Sapienza di Roma e specializzato in Ecologia Marina, si occupa di monitoraggio ambientale, concentrandosi su specie marine invertebrate e studiando in particolare le specie aliene. Le sue ricerche e studi sono stati pubblicati su riviste scientifiche internazionali. Dal 2009, Bonifazi svolge attività di divulgazione scientifica attraverso la sua pagina Scienze Naturali, che ha raggiunto una vasta community di appassionati e esperti del settore sui social media.