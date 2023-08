Al DonnaFugata Film Festival tanti ospiti e tanti tributi: a Battiato, Troisi e Tognazzi

E’ in corso il DonnaFugata Film Festival, che si svolge presso il suggestivo Castello di Donnafugata. L’evento sta attirando l’attenzione di appassionati di cinema e di arte. Il festival è diretto da Andrea Traina ed è incentrato sulla celebrazione della creatività e dell’arte cinematografica, con talk, presentazioni e performance speciali.

Stasera focus su uno degli elementi fondamentali del cinema: la sceneggiatura. Tra gli ospiti speciali ci saranno Ricky Tognazzi e Simona Izzo, ma anche Giorgio Glaviano, Ugo Barbara che assieme a Traina e Monteleone, esploreranno come la scrittura per il grande schermo possa dare forma a storie profonde e a messaggi universali. Sarà un’occasione per scoprire il processo creativo dietro le scene e l’arte di trasformare le parole in immagini mozzafiato.

Le proiezioni serali avvengono su quattro grandi schermi all’interno del castello, creando un’atmosfera affascinante per il festival. Ogni film ha uno stile distintivo e un potente messaggio narrativo. L’intero festival è dedicato al segno zodiacale dell’Ariete, a cui appartengono gli attori e registi partecipanti.

Oltre alle proiezioni, ci sono anche eventi collaterali che arricchiscono l’esperienza del festival. Ci sono state presentazioni di libri, come “L’occhio moltiplicatore del cinema” di Danilo Arnione, avvenuta ieri sera, che offrono prospettive critiche sulla settima arte.

Si sono tenute masterclass dedicate a temi come il cinema e l’ambiente, insieme alla proiezione del film “Evelyne tra le nuvole”. Inoltre, sono stati tributati omaggi a figure come Franco Battiato, e ci sono ancora molti appuntamenti e proiezioni interessanti in programma.

Il festival continua al Castello di Donnafugata fino al 12 agosto, per poi spostarsi a Comiso. Numerosi gli appuntamenti anche per gli ultimi due giorni di programmazione al Castello di Donnafugata. Questo venerdì 11 agosto per gli incontri letterari alle 19 la presentazione del libro di Jonny Costantino dedicato all’artista Giovanni Blanco mentre per il talk serale appuntamento con il regista siciliano Luca Scivoletto con la presentazione del libro e del film girato a Modica “I pioneri”. A seguire per la sezione riferita al segno zodiacale, sarà proiettato il film “El Alamen – la linea del fuoco” di Enzo Monteleone e a seguire “Ed Wood” di Tim Burton. Da segnalare anche la proiezione, per la sezione “Interno notte – scrivere il cinema” del film “Divorzio all’italiana” di Pietro Germi, uno dei capolavori della cinematografia italiana, tra l’altro girato in buona parte in provincia di Ragusa negli anni Sessanta. Per la sezione “Profondo giallo – il cinema di suspens” altro film iconico, alle 23, all’arena delle bifore, “Assassinio sull’Orient Express” di Sidney Lunet con l’attore Michael York naturalmente dell’Ariete. Sabato 12 agosto due omaggi importanti, uno dedicato a Massimo Troisi, con la presentazione del libro di Stefano Veneruso e l’altro all’attore e regista Ugo Tognazzi, che sarà ricordato, anche nell’ambito privato oltre che professionale, dal figlio Ricky. Attesa anche per il concerto “Note da Oscar” con la Chroma Ensemble, un concerto per musica e immagini con brani tratti dalle più celebri colonne sonore.

