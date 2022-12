Al Comune di Pozzallo 2 milioni di euro per i servizi di inclusione sociale

Un importantissimo traguardo quello raggiunto dall’Amministrazione Comunale in tema di fondi europei ed inclusione sociale. È stato infatti pubblicato oggi il Decreto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale che assegna al Comune di Pozzallo la somma di 1.927.980 euro per la gestione del Centro Diurno per Disabili Minori, e interventi rivolti all’accoglienza di profughi in fuga dalle guerre.



L’Avviso pubblico a cui si fa riferimento è quello afferente la MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1.1 del PNRR, SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA’, che mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti, favorendo l’aumento del numero di destinatari e/o la qualità dell’offerta.



L’implementazione del Servizio di Educativa Territoriale per minori disabili apporterà un significativo beneficio sia ai ragazzi che alle famiglie pozzallesi interessate, mentre la messa a sistema di un servizio di accoglienza ed integrazione di profughi in fuga da guerre permetterà a Pozzallo di continuare a distinguersi per il proprio impegno in tema di difesa dei diritti umani.

Pozzallo si è classificato al dodicesimo posto su un totale di quasi 800 beneficiari e più di 2.700 partecipanti, unico ad ottenere il finanziamento in Provincia di Ragusa.