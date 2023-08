“Aggiungi un posto a tavola”: la commedia musicale a Marina di Modica

La compagnia del Piccolo Teatro di Modica porta in scena la commedia “Aggiungi un posto a tavola”, una commedia musicale in due tempi di Garinei & Giovannini. L’appuntamento è per sabato 19 agosto alle 21 all’auditorium “Nannino Ragusa”, a Marina di Modica.

La regia è di Marcello Sarta. Info e prevendita 3283183575