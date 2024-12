#AdottaUnaGioia: una campagna per promuovere l’adozione degli animali del rifugio comunale di Ragusa

Il Comune di Ragusa lancia una nuova campagna per favorire l’adozione di animali, intitolata “#AdottaUnaGioia”, grazie alla collaborazione tra gli Assessorati alla Tutela degli Animali e alla Digitalizzazione, in partnership con l’associazione Pensieri Bestiali, che gestisce il rifugio sanitario comunale. Ogni primo giovedì del mese, la pagina Facebook del Comune e il profilo Instagram @comuneragusaofficial ospiteranno foto, caratteristiche e curiosità sugli animali in cerca di una famiglia, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e promuovere l’adozione.

L’importanza dell’adozione

Il Sindaco Peppe Cassì sottolinea l’importanza di utilizzare i social in modo positivo: «Troppo spesso i social diventano piazze virtuali di sfogo, ma è fondamentale promuovere un utilizzo utile, sensibilizzando all’adozione di un animale. Poche cose portano tanta gioia in una casa quanto un animale domestico, specialmente se sottratto a una vita sfortunata».

L’Assessore Andrea Distefano, responsabile della Tutela degli animali, aggiunge che l’adozione di un cane migliora la vita dell’animale e della famiglia che lo accoglie, liberando al contempo uno spazio nel rifugio per altri animali. La sensibilizzazione attraverso i social, dove le persone trascorrono tanto tempo, è quindi un passo fondamentale per combattere il randagismo e promuovere un’adeguata gestione della salute degli animali.

Infine, l’Assessore alla Digitalizzazione Simone Digrandi spiega che la riorganizzazione dei canali social del Comune ha l’obiettivo di trasformarli in strumenti di comunicazione attiva della comunità, trattando temi che vanno oltre i comunicati ufficiali, come lo sport e la tutela degli animali. La campagna “#AdottaUnaGioia” rappresenta un passo importante in questa direzione.

Con questa iniziativa, il Comune di Ragusa si impegna a sensibilizzare i cittadini e a trovare una casa per gli animali ospiti del rifugio, contribuendo al benessere degli animali e alla felicità delle famiglie che decidono di adottarli.

© Riproduzione riservata