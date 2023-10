Adios Marina di Ragusa: è salpato dal porto turistico verso nuovi mari il “galeone di Magellano”

E’ salpata stamattina alle ore 8, dal Porto Turistico Marina di Ragusa, la Nao Victoria, la copia fedele del primo veliero che ha effettuato la circumnavigazione del globo terrestre nel 1519, l’unica superstite delle 5 navi della flotta del grande navigatore Ferdinando Magellano.

La Nao Victoria è stata l’attrazione, per una settimana, di moltissimi persone, soprattutto bambini, che hanno avuto modo di salire e visitare questa straordinaria nave museo e conoscere in che modo, 500 anni fa, si navigava per mari sconosciuti in cerca di nuove terre e nuove rotte. La Nao Victoria adesso è diretta ed attesa al Porto di Cagliari, dove arriverà giovedì 19 ottobre. Ecco la straordinaria foto aerea realizzata da Silvio Rizzo