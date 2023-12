Addio all’attore Sebastiano Lo Monaco più volte protagonista sui palcoscenici iblei

Dalla terra iblea l’ultimo saluto a Sebastiano Lo Monaco siracusano di Floridia, morto all’età di 65 anni dopo lunga malattia.

Un ultimo saluto a più voci. Dalla direzione del Teatro Donnafugata di Ragusa il ricordo: “Grande ospite del Teatro Donnafugata nelle nostre passate stagioni, illustre e potente voce negli incontri del festival 3drammi3. È stato un onore averti con noi, grazie per l’arte che ci hai donato, Sebastiano Lo Monaco”. Anche dalla direzione del Teatro Garibaldi di Modica l’ultimo saluto: “Il teatro italiano perde un suo grande figlio. Figura di spicco della drammaturgia siciliana, è stato più volte protagonista da attore e da regista al Teatro Garibaldi di Modica. La Fondazione si unisce al dolore del mondo della cultura, arrivederci Sebastiano Lo Monaco”.

Saluti e ricordi di un artista che ha dedicato la sua vita al teatro.

A ricordarlo anche dalla Ragusa che lo ha seguito ed amato nella sua carriera artistica è Adolfo Padua, già presidente della Provincia regionale di Ragusa e consigliere provinciale, ex sindaco di Scicli, “Un grande artista incontrato spesso durante la mia attività – ha commentato Adolfo Padua – ricordo la sua interpretazione di “Histrio” di Mario Luzi a Ragusa, assieme a Paola Borboni, che tante emozioni suscitò al Teatro 2000 di Ragusa. Allora fu uno spettacolo indimenticabile con attori di grande bravura”. Da Scicli il saluto del musicista e tenore Marcello Giordano Pellegrino: “Addio Sebastiano, caro amico e grande uomo di teatro – ha scritto nel suo post Marcello Giordano Pellegrino – la tua tanta amata Sicilia che hai raccontato in Italia e nel mondo, perde un attore e regista straordinario. Ricordo sempre con piacere le nostre telefonate, tu un amante dell’opera lirica non mancavi mai scherzosamente di accennare ad un’aria d’opera durante le nostre conversazioni. Quante risate…. ma anche i successi ed i trionfi condivisi nei teatri di cui ero Direttore artistico con l’immenso onore e piacere di averti in stagione!”.

Era malato da tempo, Sebastiano Lo Monaco morto all’età di 65 anni.

Ha diretto per tanti anni il teatro “Pirandello” di Agrigento ed il teatro di Messina. L’opera teatrale dello scrittore agrigentino Luigi Pirandello è stato uno dei sui grandi amori; ne è stato un profondo conoscitore così come anche lo è stato dei classici greci. Dal diploma all’Accademia di Arte Drammatica la sua carriera è stata tutta un crescendo. Sue le collaborazione con Enrico Maria Salerno, Salvo Randone e Adriana Asti. Protagonista di ruoli nelle tragedie al Teatro greco di Siracusa, in occasione delle rappresentazioni classiche organizzate dalla Fondazione Inda, si è speso anche nell’impegno civile con opere, ad esempio, come “Per non morire di mafia”. Il cordoglio alla famiglia da RagusaOggi