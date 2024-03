Addio al…sogno di un nuovo impianto sportivo a Scicli. Chissà, una vaga speranza rimane

La proposta del Libero Consorzio comunale di Scicli era chiara. Cedere un lotto di terreno in contrada Zagarone destinandolo ad impianto sportivo. La manifestazione di interesse contenuta nell’avviso pubblico del gennaio scorso non faceva una grinza: cedere il lotto di terreno di proprietà dell’ex Provincia di Ragusa per la successiva costruzione di un impianto sportivo. Per la cessione il Libero Consorzio ha chiesto la somma di 100mila euro quale valore reale della particella. Nonostante la “nobile” destinazione alla data del 26 febbraio scorso, termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse all’acquisto dell’appezzamento di terreno denominato “Lotto 9 area per impianto sportivo in contrada Zagarone”, negli uffici di viale del Fante non è pervenuta alcuna offerta. Gara deserta e gara non aggiudicata. Addio al nuovo impianto sportivo?

Molti gli interrogativi che accompagnano questo inatteso finale.

Perchè nessuno ha partecipato alla manifestazione d’interesse promossa dal Libero Consorzio comunale? E dire che in dirittura di arrivo pare ci fossero alcuni privati. Privati intenzionati a realizzare in quell’appezzamento di terreno, attualmente incolto e fonte solo di disordine ambientale, un impianto sportivo. Un impianto ex novo per creare un impianto al passo con i tempi. Gli occhi su quel terreno di contrada Zagarone erano stati puntati anche dall’ente comunale ma anche in questo caso non c’è stato nulla di concreto. E dire che quel fazzoletto di terreno, molto facilmente accessibile perchè adiacente la sede stradale, sarebbe stato il luogo ideale per realizzare un impianto sportivo. Soprattutto perchè sarebbe nato in una zona dove in linea d’area e comunque piuttosto vicino ci sono diverse strutture sportive, sia pubbliche che private. C’è il polivalente, c’è il geodetico, entrambi comunali, e ci sono pure dei campetti privati frequentati assiduamente per attività sportive come il padel, lo sport del momento; una disciplina sportiva di derivazione tennistica nata negli ’70 in Messico che si gioca a coppie e che a Scicli sta registrando un vero e proprio boom. Gara deserta e non aggiudicata, quindi: il verbale redatto lo scorso 27 febbraio chiude con nessuna aggiudicazione.

Ci sarà una seconda opportunità? Sono in molti a chiederselo ed a…sperare. Anche perchè un nuovo impianto sarebbe stato utile per il mondo sportivo locale che quotidianamente fa i conti con strutture superate per essere abbondantemente datate.

