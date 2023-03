Addio a Giorgio Gurrieri istrionico attore teatrale

Giorgio Gurrieri, 83 anni, ha scritto una bella pagina nel teatro ragusano. «Grande imitatore di Totò, la sua dipartita ci riporta alla mitica poesia della livella, a ricordarci come tutti siamo uguali dinanzi all’evento supremo che ci attende»: è quanto scrive in un post su Facebook Sebastiano D’Angelo, anima degli Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi. Con cui Gurrieri aveva più volte collaborato.

«Istrionico artista di teatro e poeta, carattere amabile e sempre allegro – dice ancora D’Angelo – ha regalato indimenticabili momenti di buonumore prima nella Piccola Accademia e poi nel nostro gruppo degli Amici del Teatro, con il quale in un decennio è stato protagonista di diverse tournée all’estero, In Usa, Canada, Sudafrica, Svizzera, Belgio e Australia. Un altro pezzo della nostra storia che ci lascia, ma fornendoci di sé un bel ricordo, come tutti dovremmo essere indotti a fare».Un personaggio, dunque, del teatro locale, Giorgio Gurrieri, che ha sempre fatto ben parlare di sé. I funerali si sono già tenuti ieri nella chiesa Maria Regina accanto all’ospedale Giovanni Paolo II.