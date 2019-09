Abbiamo provato per voi la Maserati Levante Gran Turismo. Ecco come è andata a Ragusa. FOTO E VIDEO - Ragusa Oggi

Potente, straordinariamente scattante, ricca di comfort e al tempo stesso sorprendente. E’ la nuova Levante della Maserati presentata in anteprima a Ragusa dalla concessionaria ufficiale per la Sicilia, la Cronos del Gruppo Scar. Nello showroom di via Achille Grandi sono state presentate le ultime creazioni della Casa del Tridente: Levante Trofeo e Gts, dotate di potenti motori V8 ad alte prestazioni.

Per i clienti, gli appassionati e per la stampa, c’è stata la possibilità di effettuare un test drive che, attraverso dei piloti certificati, ha consentito di provare direttamente su strada le potenzialità del Suv. Percorsi immersi tra le campagne iblee ma anche in centro città in modo da provare le differenti modalità di guida e la risposta dell’auto.

Mario Schininà, presidente di Cronos – Gruppo Scar ha dichiarato: “Siamo felici e orgogliosi di poter rappresentare Maserati in Sicilia e di poter presentare in anteprima al nostro pubblico la gamma Levante al completo, includendo le versioni Trofeo e GTS con motore V8, che vanno ad affiancare le versioni benzina e diesel V6.”

Il Suv Levante è la Maserati più venduta di sempre con 55.000 unità vendute durante il periodo 2016/2018 ( nel 2018 Levante ha rappresentato il 52% delle vendite totali di Maserati), la più esclusiva grazie alle oltre 400.000 possibili combinazioni di personalizzazione e – nella versione Trofeo – la più potente Maserati di produzione di sempre (con 153CV/l è la Maserati con la potenza specifica più alta di sempre).

Il Suv Maserati Levante Trofeo vanta una velocità massima di 300 km/h. Dotato di motore V8 Twin Turbo a benzina da 3,8 litri e in grado di sviluppare una potenza massima di 580 CV a 6.250 giri al minuto, il Levante Trofeo è dotato del sistema IVC – Integrated Vehicle Control – e della nuova modalità di guida “Corsa” con funzione Launch Control, che offre prestazioni emozionanti e un’autentica esperienza di guida Maserati. All’esterno sono immediatamente visibili le nuove prese d’aria sul cofano in alluminio, i cerchi da 21” forgiati in alluminio, lo splitter anteriore in fibra di carbonio, le lamine verticali della calandra, le minigonne e lo spoiler posteriore, che insieme al logo Trofeo rendono la versione più potente del SUV Maserati inconfondibile sulla strada.

Il design distintivo del Levante GTS rappresenta il perfetto connubio tra prestazioni e anima Gran Turismo della Casa del Tridente. Dotato di un propulsore V8 Twin Turbo benzina da 3,8 litri e 530 CV che raggiunge i 100 km/h in 4.3 s e una velocità massima di 291 km/h, il Levante GTS presenta un elegante restyling esterno incentrato sulla fascia anteriore inferiore e sul paraurti posteriore, che conferisce un look sportivo e inconfondibile.

La gamma Levante V8 è ufficialmente in vendita presso la rete dei concessionari ufficiali Maserati. I prezzi partono da 139.600 euro per la versione GTS e 160.100 euro per la versione Trofeo.

Cronos – Gruppo Scar, azienda della famiglia Schininà fondata nel 1927, è l’ unica concessionaria ufficiale Maserati e assistenza Ferrari per l’intera Sicilia dal 1999: un riferimento unico e luogo di incontro per chi ha in comune una passione da vivere e un sogno da condividere.

