Abbattere le liste d’attesa: l’Asp contrattualizza oltre 7 mila prestazioni diagnostiche con le strutture accreditate

Abbattere le liste d’attesa: è questo l’obiettivo dell’Asp di Ragusa che ha redatto un piano straordinario per l’abbattimento delle liste grazie ai finanziamenti ricevuti dall’assessorato regionale per la Salute, L’iniziativa parte il 1° luglio. L’azienda sanitaria ha stipulato contratti con alcune strutture convenzionate per fornire un totale di 7244 prestazioni diagnostiche. Queste prestazioni includono: 1022 Risonanze magnetiche, 834 TAC, 5388 Ecografie.

Queste prestazioni sono considerate tra le più critiche e verranno smaltite più rapidamente grazie alla collaborazione con le strutture accreditate. I fondi stanziati dalla Regione negli anni 2022-23 permetteranno di aumentare il numero di slot disponibili per le prenotazioni, garantendo così un accesso più tempestivo alle cure per i cittadini.

Un team per facilitare l’accesso dei cittadini ai “percorsi di tutela”

Inoltre, dal 15 marzo scorso, l’ASP di Ragusa ha istituito un team aziendale in conformità con una nota della Regione siciliana e il Decreto assessoriale n.212. Questo team è stato creato per facilitare l’accesso dei cittadini ai “percorsi di tutela”. Questi percorsi rappresentano alternative alle prestazioni specialistiche di “primo accesso” nel caso in cui il tempo massimo di attesa istituzionale venga superato. Finora, sono state ricevute ed evase 137 istanze, di cui 126 sono state garantite nei tempi previsti e 11 sono state rigettate per inappropriatezza della richiesta.

Tutte le informazioni e la modulistica necessarie per la presentazione delle istanze sono disponibili sul sito web aziendale, all’indirizzo https://www.asp.rg.it/liste-attesa.

© Riproduzione riservata