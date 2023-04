A…Zonzo per il Castello di Donnafugata! Arriva l’app multimediale

Una app per smartphone che propone itinerari e percorsi per conoscere storie e racconti del Castello di Donnafugata. Arriva “Zonzo”. Si inaugura così il primo percorso multimediale in seguito all’installazione del wi-fi al Castello di Donnafugata.

Dal 25 aprile sarà possibile scaricare l’itinerario del Castello di Donnafugata: un modo originale, innovativo e divertente per accompagnare la visita degli appartamenti del piano nobile e scoprire informazioni e aneddoti particolari sulla storia del luogo.

UNA APP GRATUITA



Il percorso, adatto a tutte le età, sarà a disposizione gratuitamente per tutti gli utenti a partire dal 25 aprile fino al 30 giugno, e sarà disponibile in italiano e in inglese.

Per provare l’itinerario basta accedere alla connessione wi-fi del castello, scaricare l’app “Zonzo”, registrarsi e sbloccare il percorso “Castello di Donnafugata” dalla sezione degli itinerari culturali.

Sul sito www.zonzoapp.com si possono scoprire tutti gli altri percorsi attivabili sul Comune di Ragusa.