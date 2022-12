A Vittoria, sul manto stradale buche grandi come crateri

Il manto stradale di Vittoria? Ritodotto praticamente ai minimi termini. E ciò naturalmente crea notevoli disagi e soprattutto pericoli alla circolazione stradale. Si tratta di una situazione che si è, tra l’altro, aggravata con l’arrivo delle ultime piogge.

Buche che, praticamente, sembrano dei piccoli crateri.

Se prendiamo ad esempio la Sp 112, per intenderci l’arteria che collega il Mc Donald’s (frequentatissimo da ragazzini in motorino) allo stradale di Alcerito e al mercato ortofrutticolo, è facile rendersi conto di quanto sia diventato impraticabile tale tratto di strada.

La denuncia arriva dalla consigliera comunale di Italia Viva Sara Siggia, che chiede che si intervenga subito per arginare questo problema.

Non bisogna limitarsi a buttare solo un po’ di asfalto: è chiaro che l’intervento debba essere fatto come si deve. Italia Viva si chiede come mai l’amministrazione non stia intervento celermente per mettere in sicurezza le zone.